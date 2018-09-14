Жители Львова приглашают всех кофеманов на фестиваль любимого напитка

Сегодня, 17:26

Участники фестиваля смогут поболеть за лучшего бариста, побробовать много сладостей и даже посмотреть фильмы о любимом напитке


Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Во Львове стартовал Lviv Coffee Festival – самая кофейное событие Восточной Европы в эти дни.

"На проспекте Свободы пройдет кофейная ярмарка, где лучшие кафешки будут угощать напитками  на любой вкус: от элегантно-терпкого до сладко-шоколадного. Каждый сможет найти именно "свой" кофе. Кроме этого,  кондитеры приготовили разнообразную выпечку: сырники, штрудели, деруны, эклеры", – рассказывают организаторы.

В рамках фестиваля состоится выставка, где представят оборудование и аксессуары для приготовления кофе. Там все желающие смогут узнать, как готовится кофе, и сколько самых разнообразных способов его приготовления существует.

А лучшие бариста будут соревноваться в мастерстве приготовления кофе в чемпионате Kulchytsky Coffee Cup. Львовяне и гости города также смогут выбирать лучшую кофейню Львова в Кофейном туре.

Также намечается Просмотр кинолент под открытым небом на Cinema Coffee Nights. Там подготовили особую подборку фильмов, которые рассказывают о кофе и людей, которые меняют мир за чашечкой ароматного кофе.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Львова под открытым небом в огромной турке сварили 20 литров кофе. Турку выковали специально для этого случая.

Также сообщалось, что во Львове проводили  "III Фестиваль Параджанова: место правды".

фестиваль, кофе, бариста, эклеры
Источник:

"Сегодня"

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