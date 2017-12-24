На Майдане проходит акция "кофе на Крещатике": опубликованы фото

Сегодня, 14:39

Люди принесли с собой чашки и термосы с горячими напитками, а также сладости


Фото: twitter.com/alexmazuka, УП

Фото: twitter.com/alexmazuka, УП

Фото: twitter.com/alexmazuka, УП

Фото: twitter.com/alexmazuka, УП

Фото: twitter.com/alexmazuka, УП

Фото: twitter.com/alexmazuka, УП

Фото: twitter.com/alexmazuka, УП

Фото: twitter.com/alexmazuka, УП

Фото: twitter.com/alexmazuka, УП

Фото: twitter.com/alexmazuka, УП

Фото: twitter.com/alexmazuka, УП

В центр Киева, на Майдан, вышли около 300 человек, которые присоединились к акции "Кофе на Крещатике" в качестве протеста против радикальных действий активистов во время митингов в Киеве.

На Майдане собрались около 300 человек у Стелы Независимости на главной площади города, они принесли с собой чашки и термосы с горячими напитками, а также сладости.

Как поясняется на странице акции в Facebook, целью является показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Жовтневого дворца.

Как говорят собравшиеся люди, они пришли туда попить кофе с друзьями, а также отмечают, что не поддерживают радикальные действия, которые происходят во время протестных акций в Киеве.

Также отмечается, что акцию никто не координировал, а среди ее участников много участников АТО и волонтеров.

Напомним, 17 декабря, в центре Киева проводились заранее заявленные массовые мероприятия. Акцию сопровождали около тысячи работников Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии, в результате чего пострадали стражи порядка

Возле Жовтневого дворца участники акции бросали петарды, применили пиротехнику, пытаясь прорваться внутрь дворца, совершили потасовку с правоохранителями, повредили двери здания. На тот момент в здании находилось около 800 зрителей, в том числе и дети.
Киев, протесты, акция, Майдан, кофе
Источник:

Интерфакс-Украина

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