Как проходит марш за права женщин в Киеве: опубликованы яркие фото

Множество людей участвуют в марше, который двинулся по центральным улицам Киева

В центре Киева проходит марш в поддержку прав женщин. В нем принимают участие около двух тысяч человек. Колонна прошлась от Михайловской площади до Крещатика. Участники скандируют "Права женщин – права человека!", среди них – немало мужчин.Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня" с места событий.

"Пусть не говорят, что место женщины – на кухне! Место женщины там, где она пожелает. Каждая женщина – важна", – заявляют с импровизированной сцены активистки.

Порядок обеспечивают несколько десятков правоохранителей, также дежурят медики. На данный момент участники остановились на митинг возле КГГА. Среди требований – борьба с дискриминацией женщин в обществе.

Активистки обращают внимание, что из всех женщин, пострадавших от домашнего насилия в Украине, в полицию обращается лишь одна из десяти.

Акцию устроили, чтобы напомнить, что 8 марта – это день борьбы за права женщин и гендерное равенство.

На марш за права женщин в Киеве пришел и посол Канады в Украине Роман Ващук.

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