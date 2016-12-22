Новую линию метро в Нью-Йорке превратили в арт-объект (фото,видео)

Оформление 4-х новых станций нью-йоркского метрополитена стоило властям 4,5 млн долларов. В начале 2009-го из более 300-т именитых претендентов были выбраны четыре современных художника, каждому из которых доверили отдельную станцию метро для превращения ее в инсталляцию.

Оформлением станции "96-я улица" занималась Сара Зе, представлявшая США на Венецианской биеннале в 2013-м году. Она использовала фарфоровую плитку, изготовленную испанскими мастерами. Для создания уникальной картины стен понадобилось 4300 уникальных фарфоровых плиток.

Фото: flickr.com/governorandrewcuomo

Инсталляция называется "Голубой принт для пейзажа". На фарфоровой плитке, которой облицованы стены станции метро, содержатся фрагментированные изображения строительных лесов, птиц, листьев, цифровых коллажей, будто бы втянуты в поток воздуха от прибывающего поезда.

Фото: flickr.com/governorandrewcuomo

"Я хотела использовать плитку как один большой лист бумаги", – поясняет концепцию художница. По ее словам, выполненная в минималистичных сине-белых цветах работа посвящена бешеному темпу движения современной жизни.

Фото: flickr.com/governorandrewcuomo

Станцию "86-я улица" оформлял известный художник и фотограф Чак Клоуз. Он создал 12 крупномасштабных портрета-мозаики. Для мозаик были выбраны фотографии известных людей, оказавших наибольшее влияние на мировоззрение самого Клоуза. Среди них – композитор Филип Гласс, основатель рок-группы The Velvet Underground Лу Рид, художники Алекс Кац, Синди Шерман и Кара Уокер.

Фото: flickr.com/governorandrewcuomo

Фото: flickr.com/governorandrewcuomo

Кроме того, на станции есть и изображения молодых художников – иконы современного китайского искусства Чжан Хаунь, жены Клоуза художницы Сиенны Шилдс и два автопортрета. "Богатство города – в соединении различных культур", – комментирует свою работу художник.

Фото: flickr.com/governorandrewcuomo

"72-ю улицу" оформил бразильский художник Вик Мунис. Его работа "Идеальные незнакомцы" – это серия из трех десятков портретов различных людей в натуральную величину, которые, по словам самого художника, будто бы ожидают прибывающий поезд. "Я хотел, чтобы они были нормальными людьми", – говорит Вик Мунис.

Фото: flickr.com/governorandrewcuomo

"На самом деле в метро вы не запоминаете ничего, кроме людей. Вы запоминаете их необычные особенности – и выдумываете о них истории", – поясняет Мунис.

Фото: flickr.com/governorandrewcuomo

Фото: flickr.com/governorandrewcuomo

Инсталляция "Возвышенные" Жан Шин стала оформлением станции "63-я улица". Для ее создания художница исследовала архивные фотографии Нью-Йорка 1920-40-х годов.

Фото: flickr.com/governorandrewcuomo

Изображения людей со старинных фотографий позволяют современным зрителям "вписать" себя в городской пейзаж прошлого. "Мы – молодёжная культура. Но я думаю, хорошо, что среди нас есть люди прошлого", – говорит Жан Шин.

Фото: flickr.com/governorandrewcuomo

Керамическая плитка вдоль эскалаторов изображает строительные балки и краны уже демонтированной наземной железной дороги Второй Авеню, демонтированной в 1940-х годах.

Фото: flickr.com/governorandrewcuomo

Проект стал возможным благодаря личному содействию губернатора штата Эндрю Куомо. "В какой-то момент правительство приняло позицию, что его работа заключается в создании функциональных, но неинтересных и непривлекательных вещей. Но так было не всегда – и так не должно быть", – цитирует слова губернатора The New York Times. Во время своей пресс-конференции в Музее современного искусства он также вспомнил эру развития американской инфраструктуры во время правления Нельсона Рокфеллера и Роберта Мозеса и пообещал, что "это только начало нового периода возрождения".

Линия Второй авеню – одна из линий нью-йоркского метро, пролегающая вдоль Второй авеню в Ист-Сайде, Манхэттен. Строительство первой очереди этой линии началось в 2007-м году. Открытие уже достроенных станций запланировано на 1-е января 2017-го года.