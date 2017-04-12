10 идей оформления пасхального кулича

Сегодня, 16:59

Надоело каждый год покрывать ароматные куличи стандартной белковой помадкой? Эти необычные варианты дизайна сделают вашу праздничную выпечку самой красивой

  • Белый шоколад и карамельная крошка. Фото: i1.wp.com
  • Домашний зефир. Фото: hochu.ua
  • Молочный шоколад и живые цветы. Фото: womo.ua
  • Рубленые орехи. Фото: womo.ua
  • Сухофрукты в карамели. Фото: blogspot.com
  • Палочки корицы, цукаты и цветки физалиса. Фото: squarespace.com
  • Цукаты и кунжут. Фото: 4mama.ua
  • Трафарет с сахарной пудрой. Фото: pinterest.com
  • Черный шоколад и сахарная посыпка. Фото: v.img.com.ua
  • Замороженная вишня. Фото: goodfon.su
Белый шоколад и карамельная крошка. Фото: i1.wp.com
Домашний зефир. Фото: hochu.ua
Молочный шоколад и живые цветы. Фото: womo.ua
Рубленые орехи. Фото: womo.ua
Сухофрукты в карамели. Фото: blogspot.com
Палочки корицы, цукаты и цветки физалиса. Фото: squarespace.com
Цукаты и кунжут. Фото: 4mama.ua
Трафарет с сахарной пудрой. Фото: pinterest.com
Черный шоколад и сахарная посыпка. Фото: v.img.com.ua
Замороженная вишня. Фото: goodfon.su

10 креативных идей для хозяюшек, которые хотят отойти от традиционного оформления куличей и чем-то удивить своих родных. Не бойтесь использовать в оформлении свежие фрукты, шоколадную крошку, безе – эти мелочи сделают выпечку еще более праздничной. 
Пасха, кулич, кулинария, выпечка, пасхальная корзина

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