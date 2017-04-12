10 идей оформления пасхального кулича
Сегодня, 16:59
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Белый шоколад и карамельная крошка. Фото: i1.wp.com
Домашний зефир. Фото: hochu.ua
Молочный шоколад и живые цветы. Фото: womo.ua
Рубленые орехи. Фото: womo.ua
Сухофрукты в карамели. Фото: blogspot.com
Палочки корицы, цукаты и цветки физалиса. Фото: squarespace.com
Цукаты и кунжут. Фото: 4mama.ua
Трафарет с сахарной пудрой. Фото: pinterest.com
Черный шоколад и сахарная посыпка. Фото: v.img.com.ua
Замороженная вишня. Фото: goodfon.su
Надоело каждый год покрывать ароматные куличи стандартной белковой помадкой? Эти необычные варианты дизайна сделают вашу праздничную выпечку самой красивой
10 креативных идей для хозяюшек, которые хотят отойти от традиционного оформления куличей и чем-то удивить своих родных. Не бойтесь использовать в оформлении свежие фрукты, шоколадную крошку, безе – эти мелочи сделают выпечку еще более праздничной.
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