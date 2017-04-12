10 идей оформления пасхального кулича

Надоело каждый год покрывать ароматные куличи стандартной белковой помадкой? Эти необычные варианты дизайна сделают вашу праздничную выпечку самой красивой

10 креативных идей для хозяюшек, которые хотят отойти от традиционного оформления куличей и чем-то удивить своих родных. Не бойтесь использовать в оформлении свежие фрукты, шоколадную крошку, безе – эти мелочи сделают выпечку еще более праздничной.